сегодня
01 сентября, 08:51
пробки
3/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
сегодня
01 сентября, 08:51
пробки
3/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
сегодня 07:26
проиcшествия

Опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском

Фото прокуратуры Новосибирской области

В последний день лета в пиццерии на Комсомольской, 40 в Искитиме обрушился потолок. Жертв удалось избежать, однако двум людям потребовалась помощь медиков.

В четверг вечером, 31 августа, в административном здании в городе Искитим Новосибирской области рухнул потолок, в результате чего пострадали два человека.

Фото Опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском 2

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в здании расположены кафе, пиццерия и столовая. В помещении пиццерии обрушились деревянные перекрытия чердака на площади 20 кв.м. Четыре гостя и 11 человек персонала эвакуировались на улицу самостоятельно. В результате пострадали два человека, которых после осмотра медиков и оказания первой помощи отпустили лечиться дома.

Фото Опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском 3

Фото Опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском 4

В связи с обрушением областная прокуратура начала проверку происшествия. В сообщении ведомства указано, что будет проверено исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания.

Также доследственную проверку начал следственный комитет, они оценят соответствовало ли здание требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

#Прокуратура Новосибирской области #Обрушение #Искитим
ОЦЕНИТЬ статью
0

Марина Домрачева
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в