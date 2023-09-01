Опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском

В последний день лета в пиццерии на Комсомольской, 40 в Искитиме обрушился потолок. Жертв удалось избежать, однако двум людям потребовалась помощь медиков.

В четверг вечером, 31 августа, в административном здании в городе Искитим Новосибирской области рухнул потолок, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в здании расположены кафе, пиццерия и столовая. В помещении пиццерии обрушились деревянные перекрытия чердака на площади 20 кв.м. Четыре гостя и 11 человек персонала эвакуировались на улицу самостоятельно. В результате пострадали два человека, которых после осмотра медиков и оказания первой помощи отпустили лечиться дома.

В связи с обрушением областная прокуратура начала проверку происшествия. В сообщении ведомства указано, что будет проверено исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания.

Также доследственную проверку начал следственный комитет, они оценят соответствовало ли здание требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.