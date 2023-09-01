От сайта до площадки по повышению финансовой культуры в обществе: сибирский банк запустил новый сайт

В августе банк «Акцепт» перешел на новый сайт. Современный дизайн, дружелюбный интерфейс, эффективная защита данных и возможность получения обратной связи в режиме 24*7 ─ это отличительные черты банковской интернет-площадки.

АО «Банк Акцепт» в середине августа перешел на новый сайт. Речь не шла о незначительном рестайлинге или небольшом обновлении сервисов ─ банк фундаментально подошел к вопросу и решил сделать максимально удобный сайт, исходя из потребностей своих клиентов. Для понимания требований пользователей были созданы фокус-группы из числа клиентов. Результаты опросов использованы при работе над проектом.

Как рассказала заместитель председателя правления АО «Банк Акцепт» Татьяна Красильникова редакции портала Сиб ФМ, причиной для запуска нового сайта стало стремление компании создать в интернете площадку, которая в полной мере отвечала бы запросам клиентов. Предыдущий сайт создавался в 2013 году с целью размещения информации о банке и с тех пор не претерпевал изменений. Сегодня клиенты стремятся максимально сократить свои визиты в офис, поэтому было принято решение создать полноценное виртуальное место встречи и общения.

Такую задачу было не реализовать без опытного подрядчика, который бы обладал необходимым высоким уровнем профессионализма. Банку было также важно поддержать региональный бизнес, поэтому при прочих равных условиях Акцепт отдал предпочтение местной компании, которая работает на отечественном программном обеспечении.

Итог оценили не только сама команда банка, но и его клиенты. По мнению директора новосибирского рекламного агентства РПК «СТИЛЬ» Ольги Соколовой, сайт Банка Акцепт выполнен на уровне федеральных конкурентов. По ее словам, новый внешний вид сайта не перегружен и легко воспринимается. «Поскольку мне был предоставлен доступ к тестовой площадке, а клиентом банка являюсь с 2016 года, я смогла сравнить старый сайт банка и новый. Однозначно, новый сайт является шагом вперёд».

«Мы смотрим на процесс шире и хотим быть площадкой по повышению финансовой культуры. Не исключено, что мы добавим на сайт возможность пройти онлайн курсы по финн. грамотности. Мы открыты для предложений со стороны профессионального сообщества и клиентов», — поделилась ближайшими планами Татьяна Красильникова.