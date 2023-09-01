Под Новосибирском экс-полицейский получил срок за тушенку и свадьбу

Под Новосибирском бывшему полицейскому дали 2 года и 1 месяц колонии общего режима.

В Новосибирской области огласили приговор Роману Веснину, ранее занимавшему должность замначальника Черепановского отдела полиции. Об этом сообщается на сайте Черепановского районного суда.

Согласно версии следствия, Веснин допустил владельца кафе к проведению свадьбы в период пандемии COVID-19. Произошло это в 2020 году. На место выдвинулся наряд полиции, поскольку поступили жалобы от местных жителей. При этом бывший сотрудник полиции его отозвал. Кроме того, фигурант распорядился не возбуждать дело об административном правонарушении.

В деле Веснина есть еще один эпизод. Так, он требовал у коммерсантов тушенку будто бы для передачи коллегам на Северный Кавказ. В результате 90 банок этого продукта фигурант присвоил себе. Экс-полицейскому дали 2 года и 1 месяц колонии общего режима. Также в ближайшие 2 года ему нельзя работать в правоохранительных органах.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске будут судить обвиняемого в ограблении офисов микрозаймов.