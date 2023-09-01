Под Новосибирском мечтает обрести дом собака без верхней челюсти

Под Новосибирском живет пес без верхней челюсти.

В Кольцово Новосибирской области на территории «Базы реабилитации животных» волонтеры заботятся о собаке без верхней челюсти. Об этом рассказывает «АиФ-Новосибирск».

Необычного пса Гуню, у которого отсутствует верхняя челюсть, волонтеры встретили десять лет назад. В 2014 году щенка без верхней мордочки увидели жители Октябрьского района. Он обитал в районе железнодорожной станции «Инструментальный завод». Об этой собаке вскоре стало известно волонтерам. Анастасии Батуевой, руководителю новосибирской региональной общественной организации «База реабилитации животных», удалось поймать маленькую собаку в ловушку, после чего она привезла животное в клинику.

«У него тогда шла кровь, состояние было не очень хорошее. Челюсть заживала, но неправильно всё рубцевалось, начинало перекрывать дыхательные каналы. Он дышал с большим трудом и со свистом. Врачи осмотрели его и поставили диагнозы, взяли кровь, обследовали и прооперировали, убрав всё лишнее. Он смог нормально задышать, восстановился, и мы забрали его к нам на "Базу"», — подчеркнула Анастасия.

На то время Гуне не было и года. Что именно случилось с псом, неизвестно и по сей день. Первое время он людей опасался, но с годами произошли существенные изменения. По словам Анастасии, пес стал более доверчивым даже к незнакомым людям. И хотя у Гуни нет верхней челюсти, он питается как здоровая собака. Анастасия рассказала, что за десять лет эту собаку так никто и не приютил. На «Базе» все еще надеются, что хотя бы к старости пес все же встретит того самого человека.

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