Повышена доходность по вкладу «Рантье» Новикомбанка

С 1 сентября 2023 года меняются процентные условия по вкладу «Рантье» Новикомбанка. Теперь его доходность составляет от 11,2% до 12,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Вклад «Рантье» — это индексируемый депозит, процентные условия вклада «привязаны» к значению ключевой ставки Банка России. При ее изменениях автоматически меняется и процентная ставка по вкладу «Рантье». Благодаря этому клиенты всегда получают актуальные и выгодные условия по этому накопительному продукту.

Эксклюзивность «Рантье» заключается в том, что вкладчик может пополнять его без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Срок вклада — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия «Рантье» — всего 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

«"Рантье" — наш "локомотивный" продукт на рынке в вопросе финансовых накопительных инструментов. За время действия вклада многие наши клиенты оценили его достоинства – высокую доходность, гибкость, удобство размещения и сопровождения в дистанционных каналах банка. Приятно, что и экспертным сообществом наше депозитное решение признано одним из лучших — вклад стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года" в прошлом году. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и будем дальше предлагать клиентам новые продукты», — уточнил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

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