Пригожин жив? В сеть попало провокационное видео главы ЧВК «Вагнер»

В телеграм-каналах распространяют видео, на котором запечатлён живой и невредимый глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В социальных сетях появилось видео с участием Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», который погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Видеоролик распространяется в сети и предположительно был опубликован телеграм-каналом GREY ZONE, связанным с основателем частной военной компании.

На записи Пригожин утверждает, что она была сделана в один из выходных дней второй половины августа и что он жив и находится в Африке. Однако подлинность записи и время ее создания не подтверждены.

В комментариях к видео появилось несколько тысяч комментариев, где часть подписчиков считает запись доказательством жизни Пригожина, а другие относятся к ней скептически и предполагают, что она была снята до гибели основателя ЧВК.

Ранее в сети появилось видео, на котором Пригожин также заявлял о базировании своей компании в Африке и продолжении набора военных за сутки до крушения самолета.