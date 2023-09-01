Психолог Сатья Дас раскроет секрет семейного благополучия в Новосибирске

В Новосибирске известный психолог Сатья Дас проведет семинар, на котором он раскроет секреты семейного счастья и даст советы по построению крепких отношений. Мероприятие под названием «Секс. Отношения. Успех» состоится 12 сентября в 19:00 в главном зале ККК им. Маяковского

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

Сатья Дас имеет огромный опыт в своей сфере. На протяжении многих лет специалист ведет лекции по всему миру. Он стал автором 17 книг по психологии и имеет свыше 4,5 миллиона подписчиков на своем YouTube-канале.

Известно, что на семинаре на протяжении двух часов Сатья Дас расскажет о том, как важно выбирать правильного партнера, поделится секретами, как сохранить романтику в долгосрочных отношениях и устранить все конфликты и недопонимания.

Формат семинара будет выстроен в форме диалога. На вопросы слушателей будут даны исчерпывающие ответы.

Также будет проходить психологический разбор наиболее ярких случаев из жизни гостей семинара, что позволит им учиться на ошибках других и запоминать важное.

Люди, которые уже посещали выступления известного психолога, пребывают в восторге. Многие отмечают, что Сатью полезно послушать не только женщинам, но м мужчинам.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Купить билет и ознакомиться с программой семинара можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

taplink.cc/satya.expert

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ИП Абузар Денис Викторович, ОГРНИП 321547600053672, ИНН 540408513671.

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