Психолог Сатья Дас раскроет секрет семейного благополучия в Новосибирске

В Новосибирске известный психолог Сатья Дас проведет семинар, на котором он раскроет секреты семейного счастья и даст советы по построению крепких отношений. Мероприятие под названием «Секс. Отношения. Успех» состоится 12 сентября в 19:00 в главном зале ККК им. Маяковского
Материал предназначен для читателей старше 18 лет.
Сатья Дас имеет огромный опыт в своей сфере. На протяжении многих лет специалист ведет лекции по всему миру. Он стал автором 17 книг по психологии и имеет свыше 4,5 миллиона подписчиков на своем YouTube-канале.
Известно, что на семинаре на протяжении двух часов Сатья Дас расскажет о том, как важно выбирать правильного партнера, поделится секретами, как сохранить романтику в долгосрочных отношениях и устранить все конфликты и недопонимания.
Формат семинара будет выстроен в форме диалога. На вопросы слушателей будут даны исчерпывающие ответы.
Также будет проходить психологический разбор наиболее ярких случаев из жизни гостей семинара, что позволит им учиться на ошибках других и запоминать важное.
Люди, которые уже посещали выступления известного психолога, пребывают в восторге. Многие отмечают, что Сатью полезно послушать не только женщинам, но м мужчинам.
Регистрация на мероприятие уже открыта. Купить билет и ознакомиться с программой семинара можно на официальном сайте.
Семинар «Секс. Отношения. Успех»
12 сентября, 19:00.
Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».
ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», ОГРН 1145476095753, Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 111.
ИП Абузар Денис Викторович, ОГРНИП 321547600053672, ИНН 540408513671.
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ИП Абузар Денис Викторович
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