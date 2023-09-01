«Размыло весь подъезд»: в ЖК комфорт-класса Новосибирска полгода топит квартиры горячей водой

29 августа в доме №25 на улице Сакко и Ванцетти Новосибирска прорвало трубу. Затопило несколько квартир, особенно досталось жителям первых этажей и коммерческим организациям. Оказалось, что это не первый такой инцидент — за полгода помещение заливало водой минимум шесть раз.

Почему за шесть месяцев ничего не изменилось и какие меры планирует принять управляющая компания — в материале «Сиб.фм».

«Удалось спасти одну квартиру»

Как отмечают жители жилого комплекса комфорт-класса «На декабристов», первый и самый сильный потоп произошёл ранним утром 8 марта 2023 года. Сначала прорвало горизонтальную трубу горячего водоснабжения на нулевом этаже подъезда. Затопило весь подъезд, в том числе и лифты. Воды было так много, что она выливалась на улицу через пороги дома.

— У нас размыло весь подъезд. Вода лилась по стенам с потолка, лифты тоже затопило. Их отключили в целях безопасности и люди пешком поднимались с детьми, в доме 16 этажей. Нам не открывали аварийный выход, людям в зимней обуви приходилось идти по воде по щиколотку, чтобы выйти из дома, — рассказала «Сиб.фм» жительница одной из затопленных квартир на первом этаже Анна.

Управляющая компания заменила участок трубы, однако подъезд остался «убитым», а потопы не прекратились. В следующий раз кипяток больше часа хлестал из другого участка трубы, позже начало рвать и вертикальные трубы на жилых этажах. Анна подчёркивает, что это не подтолкнуло УК решить проблему.

— Затем прорвало трубу в квартире на первом жилом этаже. Сантехник ехал почти час. Думаю, вы представляете, сколько воды выливается за час при максимальном напоре. Тоже кипятка. Многие соседи выбежали помогать. Конечно, мы не успевали ничего убирать. Вода стекала на нулевой этаж и заливалась в другие квартиры. Мы пытались их спасти, затыкали пространства под дверьми чем могли (пакеты, пленки). Удалось спасти лишь одну квартиру, — объясняет Анна.

Девушка добавила, что воду черпали около 10–15 человек. После приехал клининг, чтобы убрать воду из шахт лифта и подъезда.

«Будем обращаться в суд»

Жители дома на Сакко и Ванцетти устали мириться с постоянными затоплениями, провели собрание и начали требовать от УК замену труб. Компания согласилась начать работы уже на следующей неделе, однако процесс приостановился на несколько месяцев.

— Нам всё обещали устранить, мы всё это терпели. Очередной потоп случился 21 мая, а 22 мая мы обратились к юристу. Она нам составила претензию и УК начала что-то предпринимать, но это в итоге всё это затянулось. Помимо этого, у нас ещё очень много проблем в доме и много невыполненных обещаний. Если ничего не решат до холодов, мы будем обращаться в суд, — поясняет «Сиб.фм» ещё одна жительница дома Алина, работающая с юристом по вопросу затоплений.

Представитель собственника одной из квартир на девятом этаже Дмитрий предоставил «Сиб.фм» копию обращения в Государственная жилищная инспекция Новосибирской области и ответа на запрос. Там сказано, что управляющая компания устраняет потопы в нормативные сроки. Дмитрий подчёркивает: это не так.

«На ремонт уйдёт 300–500 тысяч»

Последний прорыв горячей воды произошёл 29 августа — это случилось в квартире Анны. Они обратились в аварийную службу, чтобы в дом прислали сантехника. Пока оставляли заявку, труба «рванула».

— Подъезд залило моментально. Начало лить в квартиру со стороны ванной. Я позвонила в аварийную ещё раз, чтобы узнать, когда ждать перекрытия воды. На что мне ответили размыто: «Мы заявку создали», «Сантехник на смене, он скоро будет» и «Ожидайте».

В этот раз сантехник пришёл быстро, однако к тому моменту уже успело затопить подъезд, лифты, коммерческое помещение и квартиру Анны. На следующий день специалисты разобрали стену в подъезде и заменили трубу, а мусор оставили перед дверью девушки.

— Сейчас мы живём с дырками в ванной комнате, которые выходят в подъезд. В подъезде вечная грязь, про внешний вид вообще молчу, это кошмар, все стены облезли, плинтуса отошли, все в разводах, потолка нет на нулевом этаже. Когда все будет исправлено — никто не говорит.

Анна добавила, что это был уже шестой прорыв за последние полгода. По её словам, жильцы постоянно находятся на нервах. Напомним, что дому №25 на Сакко и Ванцетти всего лишь пять лет.

Инициативная группа жителей дома пытается получить информацию по ремонту через официальные запросы. Всё, что им удалось узнать — 1 сентября привезут материалы и начнут замену труб. Анна отмечает, что детали действительно поставили, однако даты начала ремонта всё ещё неизвестны.

— У нас вздулся пол во всей квартире. Его нужно полностью разбирать, менять подложку, проверять на плесень от влаги и заново стелить. Влага поднялась и по стенам, всё вздулось. Нужно будет переделать примерно четыре стены полностью. Вздулись тумбы, комоды в гардеробной, низ у кухни, все плинтусы в квартире. Думаю, на ремонт уйдёт около 300–500 тысяч рублей. Мы оплатили независимую оценку ущерба, пока ждем результатов.

Сейчас жильцы дома ЖК «На декабристов» ждут ремонта и компенсации от УК.

— Главное, чтобы за время решения не затопило ещё кого-то и никто не лишился квартиры, — заключила Анна.

«Команда УК приступила к ремонту»

Как отметили представители управляющей компании в ответе на запрос «Сиб.фм», монтаж начнут проводить в сентябре.

«Из-за частых аварий на трубопроводе горячей воды застройщик принял решение заменить полипропиленовые трубы межквартирных стояков на металлические по гарантии.

В августе мы начали подготовку: вскрыли ниши с трубопроводом горячей воды в подъезде. Определили подрядчика. Сейчас он ждёт поставку оборудования для бессварочного монтажа труб, заказ идёт из Москвы. В течение сентября начнёт работы.

Сейчас, если происходит аварийный прорыв трубы, специалисты УК отрабатывают эти случаи и меняют дефектные участки полипропиленовых труб на новый полипропилен. Это временное решение до замены на металлические трубы.

29 августа в доме прорвало стояк горячего водоснабжения. Сантехник оперативно перекрыл подачу воды, чтобы остановить затопление. Специалисты клининга собрали воду, которая успела пойти в подъезд за 15 минут.

Прорвало участок от перекрытия до перекрытия. 31 августа с утра команда УК приступила к ремонту. Подачу горячей воды восстановили».