СМИ сообщили об отъезде депутата из Новосибирска Пинус в Черногорию

Депутат горсовета Новосибирска Пинус, вероятно, приняла решение переехать за границу.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус собирается уехать на ПМЖ в Черногорию. Об этом сообщил источник «Академ.Инфо».

Пока что Пинус никак не комментировала эти слухи. Источник издания, как стало известно, в минувшем году отправился на территорию Черногории вместе с одной из инновационных компаний. Он подчеркнул, что в местном родительском чате на минувшей неделе зарегистрировалась Пинус.

Стоит отметить, что депутат воспитывает сына и двух дочерей. Одна из наследниц учится в МГУ на геологическом факультете, другая в будущем году станет выпускницей. Ранее Пинус выставила на продажу семейную усадьбу в поселке Морозово под Новосибирском. Соответствующее объявление появилось в ее соцсетях.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске опубликовали точные даты каникул в школах в 2023 году.