Стали известны подробности гибели сестер-близняшек в Омске

В Омске обнаружили тела сестер-близняшек.

В одной из квартир Омска нашли тела сестер-близняшек, которые, согласно предварительным сведениям, скончались от механической асфиксии. Об этом сообщил портал «Город55».

По предварительным данным, мертвых сестер обнаружил муж одной из них, когда вернулся домой вечером 31 августа. Причем тела женщин находились в разных комнатах. Собеседник издания подчеркнул, что точную причину смерти выяснят после вскрытия в морге.

Известно, что обе женщины стояли на учете в психиатрической клинике, занимались психопрактиками. Сестрам был 31 год. Их тела нашли в квартире дома на улице 1-й Красной звезды. Свои страницы в соцсетях сестры последний раз посещали 28 августа.

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