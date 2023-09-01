«Толкали машины и тягали покрышки»: новосибирская семья победила на всероссийском марафоне «Земля спорта»

В Москве подвели итоги всероссийского марафона «Земля спорта», в котором приняло участие много сибиряков: спортсмены из Новосибирской области тягали покрышки, толкали машины. В итоге четверо вошли в список призёров, а семья из Тогучинского района стала самой спортивной.

Марафон «Земля спорта» этим летом стартовал 21 июня в селе Норья Удмуртской Республики. Его проводят под патронажем Минсельхоза России, и главное условие — в нём принимают участие жители сельских территорий.

Сначала в регионах прошли отборочные туры, которые включали упражнения по нормативам ГТО, силовом экстриме, семейных эстафетах и других видах активностей. Например, участники команд толкали автомобили, переворачивали покрышки и другими способами демонстрировали свою силу.

«В Новосибирской области принимали участие 12 команд из 12 районов – тур проходил в рамках Дня поля, 23 и 24 августа. Тогда были выявлены победители регионального этапа. После победа на региональном этапе они были приглашены на финал «Земли спорта», который завершился на этой неделе, — рассказал Сиб.фм входивший в группу поддержки Константин Терещенко.

– В финале приняли участие жители Барабинского района, Анастасия Дорохова – из Колывани и семья из Тогучинского района: 2 взрослых и двое детей».

В итоге семья Фокиных стала абсолютным победителем во всероссийских соревнованиях. Ещё четверо жителей Новосибирской области вошли в пятёрки сильнейших в своих категориях.

«Среди упражнений – кантовка покрышки, по-моему, 200 килограммов, а для женщин – 60 килограммов. Дальше был гиревой спорт: девочки поднимали по 12 килограммов, а мужчины поднимали 24 килограммовую гирю. Также толкали грузовик на время – это всё то, что касается силового экстрима», — добавил Константин Терещенко.

В силовом экстриме принимала участие новосибирская пара: Анастасия Дорохова и Иван Симаков. В нормах ГТО и беге на 2000 метров отлично себя показал Сергей Шегренец и Никита Пшенов.

«Пока протокола окончательного нет: скорее всего, они заняли 4 место. Семья победителей из Тогучинского района получила сертификат на 30 000 рублей, а ребята побывали в Москве, зарядились энергией. Они очень этим гордятся», — резюмировал Константин Терещенко.

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