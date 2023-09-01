Травников, Локоть и Терешкова поздравили школьников Новосибирска с 1 сентября

С Днём знаний поздравили школьников Новосибирска губернатор, мэр и вице-мэр.

Праздник 1 сентября в Новосибирске начался с поздравлений от региональных властей. Губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова опубликовали пожелания для школьников в своих Telegram-каналах.

Как отметил глава региона, День знаний — это праздник, наполненный бесценными воспоминаниями и счастьем. По его словам, в 2023 году в Новосибирской области за парты в школах сядут 552 тысячи учеников. Среди них — 35 тысяч первоклассников.

«Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учебного года, а родителям – гордости за достижения своих детей! Пусть предстоящий год будет для всех интересным и увлекательным, принесет радость открытий и новых свершений! С началом нового учебного года!» — написал Андрей Травников.

Мэр Анатолий Локоть побывал в школе №52 и выпустил видео-поздравление.

«Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, который отмечают взрослые и дети. Отводя за ручку своих детей и внуков в школы, мы смотрим на них и думаем о будущем. Потому что от того, какими они станут, какое образование получат, таким и будет будущее нашей страны, нашего народа и нашего города», — сказал Анатолий Локоть.

Впервые за последние 25 лет вице-мэр Анна Терешкова не повела своих детей в школу 1 сентября.

«Немного грустно, но очень радостно за тех детей и их родителей, кто сегодня идет в наши прекрасные школы с удивительными учителями! Терпения вам всем и любви! Любви к нашим прекрасным детям!» — прокомментировала она.

Напомним, что в честь Дня знаний 1 сентября 2023 года Сиб.фм подготовил подборку картинок для учителей.