У семьи пропавшего генерала из Новосибирска Сергея Суровикина нашли 19 объектов недвижимости

Раскрыты данные о доходах и недвижимости, которыми владеет семья Суровикиных.

Согласно декларации о доходах генерала Сергея Суровикина из Новосибирска за 2019-й год, общая площадь недвижимости семьи военачальника составляла на тот период 6,9 тысяч квадратных метров. Согласно отчёту, который офицер предоставил в Министерство обороны РФ, он сам, его супруга и дети владели 19-ю объектами недвижимости.

Среди объектов две квартиры общей площадью почти 400 «квадратов» в собственности у супругов, а также шесть квартир, которые записаны на детей.

Общий доход семьи за указанный период превысил 10 млн рублей. В декларациях за предыдущие несколько лет указаны суммы от 2,9 до 12,3 млн рублей.

Также в отчёте за 2019 год сказано, что в собственности у генерала был автомобиль Mercedes-Benz V250, а у его супруги — Toyota Land Cruiser 200.

Ранее Суровикин пропал из публичного поля 24 июня, когда записал видеообращение к «вагнеровцам» с призывом остановиться. Тогда же агентство Bloomberg сообщало о его допросе военной прокуратурой по поводу связей с Пригожиным.