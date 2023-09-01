В честь наших легенд: выставка, посвящённая именитым тренерам, открылась в Новосибирске

«Как воспитать чемпиона» – выставка под таким названием открылась сегодня, 31 августа, в Музее олимпийской славы. Посвящена она знаменитым новосибирским тренерам, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего спорта, укрепление победных традиций, воспитали выдающихся атлетов, главным образом, героев Олимпиад.

В числе поистине великих наставников, о ком рассказывает экспозиция, – Виктор Кузнецов (греко-римская борьба), Юрий Каразаев (подводный спорт), Борис Писецкий и Павел Кондратенко (фехтование), Владимир Сомсиков и Владимир Кочнев (спортивная гимнастика), Александ Бухашеев и Виктор Швецов (легкая атлетика), многие другие.

«С Музеем олимпийской славы мы давно и плодотворно сотрудничаем, — подчеркнул на торжественном открытии выставки министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — И вот – наш очередной совместный проект, о котором можно говорить очень долго. Каждый из героев экспозиции, безусловно, легенда, каждый — носитель богатейшей истории новосибирского спорта. 2023 год в России объявлен Годом наставника и педагога — в рамках этого проекта мы открываем сегодня эту замечательную выставку. Посетители музея, взрослые и дети, смогут больше узнать о тренерах наших олимпийских чемпионов и призеров, других выдающихся спортсменов, в разное время прославивших нашу область и нашу страну на крупных соревнованиях».

На выставке представлены фотографии и документы из фондов Новосибирского краеведческого музея (филиалом которого Музей олимпийской славы является), отражающие спортивный путь легендарных тренеров и их воспитанников. Архивные материалы дополнены другими экспонатами, среди них – кубки, медали, редкие предметы экипировки и инвентаря, принадлежавшие известным спортсменам и их наставникам. Многие из героев выставки смогли сами побывать на ее открытии.

Заслуженный тренер СССР Юрий Каразаев (подводный спорт):

«Настоящий тренер не только ведет спортивную подготовку, он буквально отдает часть своей энергии воспитанникам. Возможно, многие об этом не знают, но когда спортсмен выступил неудачно, тренер переживает не меньше, а часто – гораздо сильнее, чем его подопечный. Я всегда испытывал огромное волнение, когда мои спортсмены выступали. Многие добивались успехов, потом говорили: "Юрий Николаевич, такое ощущение было, что вы меня будто своими руками к финишу подталкивали..." Хотя я в это время находился на трибуне.»

Юрий Каразаев воспитал плеяду пловцов-подводников, в том числе 21-кратного чемпиона и 31-кратного рекордсмена мира Сергея Ахапова, возглавляющего ныне региональный минспорт.

Также участие в торжественной церемонии приняли Александр Бухашеев – наставник двукратного олимпийского чемпиона-легкоатлета Виктора Маркина; Борис Писецкий, самым титулованным учеником которого является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию (сабля) Станислав Поздняков, ныне президент Олимпийского комитета России; Владимир Сомсиков – тренер чемпиона и бронзового призера Олимпийских игр Евгения Подгорного.

К нашим прославленным ветеранам, которые сегодня по-прежнему остаются в строю и продолжают трудиться, присоединились молодые легенды – Сергей Степанкин, первый тренер двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, и Мурат Конурбаев, который воспитал паралимпийского чемпиона и призера Максима Шабурова (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, фехтование). Напомним, София и Максим завоевали награды два года назад – на Играх в Токио.

С теплыми словами в адрес своих учителей, и не только тех, кто был на церемонии, обратились именитые новосибирские спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр Виктор Маркин, Евгений Подгорный, Ирина Минх, Михаил Алоян, паралимпийский чемпион и призер Максим Шабуров.

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин (легкая атлетика):

«Смотрю на наше с тренером фото, размещенное в выставочном зале, но вспоминаю прежде всего не Олимпийские игры, а свою первую тренировку. Когда я только-только пришел к Александру Григорьевичу Бухашееву, пробежал разминочным темпом километр или два, он сказал: "Теперь разминка!" Я не знал тогда, что именно надо делать, лег на пол и стал отжиматься. Тренер не засмеялся, не упрекнул меня в незнании "элементарных вещей", а четко и ясно объяснил всё, что необходимо делать. И вскоре мы сработались. Александ Григорьевич – замечательный человек, который никогда не унижает своих учеников. Его талант, помноженный на труд, дают соответствующие результаты.»

Олимпийский призер Михаил Алоян (бокс):

«Сегодня здесь постоянно звучит мысль о том, что тренер – это второй отец. Я бы сказал, что это просто отец, действительно родной человек, который тебя любит, воспитывает, вселяет в тебя уверенность, помогает в любой ситуации. Вижу в этом зале много юных спортсменов и хочу обратиться к ним: пусть каждый найдет такого отца или мать, которые воспитают из вас настоящих граждан, настоящих чемпионов! Пользуясь случаем, хочу передать привет и наилучшие пожелания своему первому тренеру Николаю Салихову, у которого я когда-то начинал заниматься, проживая в Новокузнецке.»

Юные спортсмены, в частности пловцы и гимнасты, стали сегодня одними из первых посетителей выставки. Они с интересом изучили экспонаты и выслушали наставления старших товарищей.

Олимпийский чемпион и призер Евгений Подгорный (спортивная гимнастика):

«Тренер – это и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. Он нередко с тобой круглосуточно – на сборах и соревнованиях... В каком бы состоянии ты ни находился, пусть не в настроении, болен или здоров, в форме ты или нет, тренер всегда рядом и готов помочь. Сегодня здесь, в зале, мой наставник Владимир Анатольевич Сомсиков. Это человек, который отметил в прошлом году 80-летие и до сих пор меня поражает своим талантом, своей трудоспособностью. Он сегодня продолжает работать, активно передавая опыт и подавая пример молодым коллегам. Низкий вам поклон, Владимир Анатольевич!»

Олимпийская чемпионка и призер Ирина Минх (баскетбол):

Моего тренера, Леонида Александровича Ячменёва, уже нет с нами, но я ни на миг о нем не забываю. Помню все его наставления, уроки, его отношение к нам – поистине отцовское. Мы любые проблемы решали сообща. Желаю нашим подрастающим спортсменам также найти общий язык с наставниками. Вы только не стесняйтесь, ребята, обращайтесь к ним с любым вопросом. Истинный учитель всегда вас услышит, поймет и подскажет выход, если ситуация того требует.»

Все тренеры и спортсмены, побывавшие сегодня на вернисаже, получили благодарственные письма за участие в проекте «Как стать чемпионом» в рамках Года наставника и педагога, а вручила их нашим героям директор Новосибирского краеведческого музея Юлия Шуклина.

Участников и гостей торжества поздравил с открытием выставки президент Олимпийского Совета в Новосибирской области Игорь Коротнев. На церемонии он передал в дар музею сувенирную медаль зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где сам побывал в составе российской делегации.

Выставку подготовил Новосибирский государственный краеведческий музей совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области и Новосибирским центром высшего спортивного мастерства. Работать эта увлекательная выставка будет до конца текущего года в Музее олимпийской славы, расположенном по адресу: Новосибирск, ул. Советская, 33.

Заслуженный тренер России Сергей Степанкин (фехтование):

«Как воспитать чемпиона? Если спортсмен хочет чего-то добиться, а тренер нет, то ничего не получится. Если тренер, наоборот, прикладывает усилия, а у спортсмена нет особого желания трудиться, результат – тот же. И лишь когда оба они смотрят в одном направлении, их желания совпадают, можно строить совместные планы. Спортсмен должен обязательно доверять тренеру, слушать его, впитывать каждое слово, действовать по его указанию. Но доверие должно быть взаимным.»