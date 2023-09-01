В Чите жених и невеста пришли на регистрацию в костюмах кошек

Изначально молодожены хотели прийти на бракосочетание в костюмах динозавров.

В Чите молодожены Илья и Екатерина Аранины удивили работников ЗАГСа необычным свадебным образом. Пара пришла на бракосочетание в костюмах кота, пишет РТК «Забайкалье».

«Изначально у нас была идея прийти в костюмах динозавров, но я очень сильно постеснялась и листая ленту в различных соц.сетях я наткнулась на кигуруми, и такие идеи есть, найдя в интернете костюмы, мы приобрели котов, хотя все говорят что это коровы», — рассказала невеста.

По словам Екатерины, в ЗАГСе их встретили с улыбкой и была не просто регистрация, а настоящая торжественная церемония, с соблюдением всех канонов.

В свою очередь сотрудники ЗАГСа, рассказали, что подобные бракосочетания, в необычных костюмах, для них нечто редкое.

«Иногда, нас обижает тот вид в котором к нам приходят, всё-таки должен быть какой-то дресс-код, должно быть уважение, мы государственное учреждение, когда ребята приходят расписаться даже в торжественной обстановке, пусть это повседневная одежда или нарядные костюмы, а дальше само пиршество, сама свадьба, там можно делать всё что угодно, но в госучреждении нужно сделать акцент на этом», — рассказала главный специалист-эксперт городского отделения ЗАГСа Забайкальского края Надежда Шашкина.

Напомним, под Новосибирском на 20 дней закрылся ЗАГС из-за отпуска сотрудницы.