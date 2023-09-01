В День знаний после капремонта свои двери откроет школа № 61 в Академгородке

В школе № 61 в Советском районе завершился капитальный ремонт. С 1 сентября ребята начнут учиться в обновленном здании в одну смену, пять дней в неделю. Мэр Анатолий Локоть оценил результаты выполненного ремонта.

«Капитальный ремонт школы выполнен в рамках федеральной программы при софинансировании города и области. Капитальный ремонт позволил обновить классы, заменить пол, сделать пандус и крыльцо. После перепланировки в школе появились новые светлые классы. Впечатление от выполненного ремонта хорошее, надеюсь, что и ребята придут сюда в приподнятом настроении», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В рамках капитального ремонта и частичной перепланировки здания школы 1966 года постройки, была обновлена входная группа и установлен пандус для маломобильных групп, а также заменены 36 окон, системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, отремонтирован пол и установлены новые пожарные двери. Кроме того, было закуплено оборудование на сумму 9 миллионов рублей, включая интерактивные панели, проекторы и дополнительное оборудование для столовой. Также были частично закуплены мебель и оборудование для специализированных классов, таких как классы химии, физики и технологии.

«В школе скомплектованы девять классов, два из них — это первые, по 30 человек в каждом. Учиться все школьники будут в одну смену, и в этом году в школе вводится пятидневка. Это позволит освободить больше времени для совместного отдыха детей и родителей. У нас был такой опыт в прошлом году с начальной школой, и он оказался удачным, в этом году в таком режиме будут заниматься все учащиеся», — рассказал директор школы № 61 Артем Алейников.

Мэр Анатолий Локоть заявил, что 208 из 211 школ Новосибирска готовы к началу нового учебного года. Однако в трех школах ремонт еще не закончен, и две из них временно не будут функционировать. В одной из них – школе №146 – ремонт продолжается, а другая – школа №57 – строится в Дзержинском районе. Еще одна школа – № 185 – строится в Октябрьском.