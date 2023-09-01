В Новосибирске кандидат в губернаторы Яковлев написал заявления на полицейских в прокуратуру

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев написал два заявления в прокуратуру на сотрудников МВД: на прошлой неделе, как утверждает коммунист, работу его штаба срывали дважды.

Кандидат в губернаторы Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев проводил встречу с избирателями в рабочем посёлке Краснообск 25 августа. Неожиданно к депутату Заксобрания, политику подошли двое полицейских.

«Были проведены уже сотни встреч по Новосибирской области, которые организовывались в рамках законов РФ: и о статусе депутатов, и о выборах. Никогда, нигде никаких вопросов особо не возникало, — рассказал Сиб.фм Роман Яковлев. — Ладно бы, это были малоопытные полицейские, или ещё что-то. Но подошли двое полицейских в звании майора. Один из них представился руководителем службы участковых Краснообска, и они начали, во-первых, требовать с меня объяснений: на каком основании проводится встреча с избирателями в рамках избирательной кампании. Следующее: начали расспрашивать о том, на какие темы я общаюсь с людьми. Я их по данному вопросу проконсультировал. После этого они в шаговой доступности от места проведения встречи всё звонили куда-то: возможно, консультировались или получали какие-то поручения. В процессе, когда я отвечал на вопросы журналистов, они начали требовать от меня, чтобы я проследовал с ними в отделение полиции и написал объяснительную о проведённой встрече. На мой взгляд, они вели себя некорректно, продолжая настаивать на своих позициях. Я им сказал, что они могут действовать в рамках законодательства».

Иными словами, Роман Яковлев отказался ехать в полицейский участок добровольно. К тому же, полицейские потребовали персональные данные политика. Кандидату в губернаторы Новосибирской области пришлось ретироваться с места встречи.

«Я это расцениваю как произвол, юрслужбой регионального отделения подготовлен документ в прокуратуру Новосибирской области. Я намерен данную ситуацию довести до логического завершения, — заявил Роман Яковлев. — Более того, это не один случай: на прошлой неделе на метро «Студенческая» к 22-летней девушке подошли четыре представителя полиции, когда она в одиночном пикете раздавала агитационные материалы».

Девушку доставили в «Ленинский» отдел полиции, и разрешить эту ситуацию смогли только приехавшие на место представители избирательного штаба. По этому поводу Роман Яковлев также написал заявление в прокуратуру.

«Сам процесс, считаю, был некорректным. По данному факту заявление также ушло в прокуратуру. Нам просто сорвали мероприятия. Я считаю, такое поведение недопустимо»,

- заключил Роман Яковлев.

На этой неделе кандидат от КПРФ не отмечал каких-либо ущемлений со стороны полицейских – штаб работал в Чистоозёрном и Доволенском районах.

Напомним, Роман Яковлев в середине июня был выдвинут КПРФ для участия в выборах губернатора Новосибирской области, которые стартуют 8 сентября 2023 года. Также на данный момент он является депутатом Законодательного собрания.