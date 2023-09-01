В Новосибирске мигрант попытался увести ребенка с остановки, пообещав шоколадку

В Новосибирске мигрант хотел увести ребенка с остановки, обещая подарить шоколадку.

В микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска женщина не позволила мигранту похитить мальчика с остановки. Об этом она рассказала в группе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября. Сибирячка подчеркнула, что мужчина восточной внешности на остановке Печатников уговаривал несовершеннолетнего пойти с ним. При этом он обещал подарить ребенку шоколадку. Женщина была вынуждена вмешаться. Она призвала горожан быть бдительными.

«Сегодня утром мужчина с ближнего востока попытался увести мальчика с остановки под предлогом "поздравить с днём знаний шоколадкой". Пришлось на свой страх и риск вмешиваться», — отметила очевидица.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске рыбаки спасли плывущего на бревне мужчину на реке Обь.