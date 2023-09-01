В Новосибирске мужчина истекает кровью на улице Петухова

Жители Новосибирска заметили истекающего кровью мужчину на тротуаре улицы Петухова.

Утром 1 сентября на тротуаре улицы Петухова жители Новосибирска заметили истекающего кровью мужчину. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Возможно, сбили и скрылись», — рассказал очевидец.

Как подчеркнули другие свидетели, человек лежал на тротуаре с семи часов утра. На месте работали сотрудники скорой помощи и пять полицейских машин. Однако позже все они уехали, а мужчина остался лежать.

«Мужчина пролежал на тротуаре как минимум до 9:30, а возможно, лежит до сих пор», — уточнили в паблике.

Напомним, что в соцсетях вызвало ажиотаж видео, на которое попал инцидент в детском саду №196 «Подснежник» на улице Междуреченской в Новосибирске. На нем видно, как дети гуляют на игровой площадке, в какой-то момент женщина схватила ребенка за капюшон и протащила в беседку.