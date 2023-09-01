В Новосибирске на Красном проспекте перевернулась на бок карета скорой помощи

В Новосибирске произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

В центре Новосибирска карета скорой помощи перевернулась на бок после дорожной аварии. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

ДПТ произошло на перекрестке Красного проспекта и улицы Тюленина. В аварии вечером 1 сентября пострадали еще две машины. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения на Красном проспекте, 318.

Кроссовер Nissan X-Trail черного цвета вылетел на перекресток, не пропустив «скорую». В итоге кроссовер врезался в автомобиль медиков. От удара карета скорой помощи перевернулась и отлетела на рядом стоящий автомобиль.

На место ДТП прибыли спасатели и еще две машины скорой помощи. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших. Со слов очевидцев, спецавтомобиль, ставший участником дорожной аварии, принадлежит частной службе скорой помощи.

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