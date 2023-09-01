В Новосибирске опубликовали точные даты каникул в школах в 2023 году

Стали известны точные даты каникул в школах Новосибирска в 2023 году.

На информационных стендах школ Новосибирска графики каникул можно наблюдать еще в последнем летнем месяце. Об этом сообщает журналист VN.ru, который побывал в школе Октябрьского района.

Отмечается, что первая четверть продлится с 1 сентября по 28 октября. На каникулы дети уйдут 30 октября, а за парты вернутся 5 ноября. Что касается второй четверти, то она закончится 28 декабря. Далее ребятишки смогут отдохнуть до 8 января.

Начало третьей четверти придется на 9 января, а окончание — на 23 марта. Для учащихся первых классов есть дополнительные дни отдыха — с 19 по 25 февраля 2024 года. Четвертая четверть продлится с 1 апреля до 24 мая. Стоит подчеркнуть, что расписание каникул в разных школах может немного отличаться.

Как ранее писал Сиб.фм, обучаться в вузах Новосибирска начали 105 тысяч студентов.