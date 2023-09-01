В Новосибирске планируют убрать трамвайное кольцо за НОВАТом

В связи с ростом жителей власти планируют внести изменения в транспортную схему центра Новосибирска.

Трамвайное кольцо в сквере за оперным театром в Новосибирске хотят убрать. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации города. Также в планах проложить троллейбусную линию по улице Мичурина, открыть станцию метро «Каменская» возле торгового центра ТРЦ «Аура».

Данные решения в проекте планировки обоснованы тем, что предыдущие разработки 2017 года утратили свою силу. Новые соответствуют положениям нового генплана и охватывает территорию на площади в 253,8 га в центре Новосибирска. Также авторы указали, что к 2030 году население этого района увеличится на 9000 — до 29 500 человек.

Согласно проекту, планируется сохранить трамвайную линию на Серебренниковской и Мичурина, а трамвайное кольцо за НОВАТом убрать «в профиль улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе».

После вынесения трамвайной ветки в планах открыть троллейбусную линию по улицам Мичурина и Серебренниковской. Автобусные маршруты по Военной, Семьи Шамшиных, Фрунзе, Октябрьской магистрали хотят увеличить на два километра.

Также до 2030 должны реализовать новые проекты транспортных развязок на пересечении Ипподромской с Октябрьской магистралью и Семьей Шамшиных. До этого должен быть готов участок улицы Зыряновской от Ипподромской до Серебренниковской.

После 2030 года в створе улицы Ипподромской на пересечении с Военной должная появиться станцию метро «Каменская».

Напомним, осенью 2023 года должен пройти экспертизу проект транспортной развязки на Матвеевке в Новосибирске.