В Новосибирске воспитатель за капюшон протащила ребенка по площадке детсада

Прокуратура проверит детский сад, видео из которого вызвало резонанс в соцсетях Новосибирска.

В соцсетях вызвало ажиотаж видео, на которое попал инцидент в детском саду №196 «Подснежник» на улице Междуреченской в Новосибирске. На нем видно, как дети гуляют на игровой площадке, в какой-то момент женщина схватила ребенка за капюшон и протащила в беседку. Запись размещена в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Видео сняла местная жительница, живущая рядом. Она указала, что такое действие по отношению к ребенку допустила воспитатель этого детского садика. Другие воспитанники видели эту сцену. По ее словам, были слышны крики «Чё ты орешь?» и т.п. Автор видео сказала, что боится предположить, что творится в группе, если женщина ведет себя так на улице.

После публикации ролика стало известно, что прокуратура Ленинского района начала проверку информации. В детском саду проверят исполнение законодательства об образовании, дадут оценку действий руководства по факту произошедшего.

Ролик вызвал многочисленные дискуссии в комментариях. Некоторые новосибирцы встали на сторону воспитательницы, отметив, что родителям надо лучше воспитывать своих детей. Однако большинство парировало, что дети еще слишком маленькие, чтобы требовать от них идеального поведения.

Напомним, в Краснокаменске воспитатель отхлестала ребенка по лицу.





