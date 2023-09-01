В Новосибирске ввели 16-летний долгострой с двойной историей

В Новосибирске введен дом со строительным адресом ул. Волховская 37 к 1.

Очень примечательный объект, строительство дома на этом земельном участке началось в начале 2007 года компанией ООО «Сервис Сибири и К». На первоначальном паспорте объекта застройщик обещал ввести 10-ти этажный панельный дом в конце 2008 года.

Но в начале 2 -го квартала 2008 года строительство было заморожено, как и большая часть объектов данного застройщика. В то время застройщики могли квартиры в новостройках по первой схеме ДДУ, с рынка почти полностью ушли двойные продажи, но ещё не было ни счетов эскроу, ни даже страхования ответственности застройщиков.

В декабре 2013 на площадку зашла ГК ПТК-30, в то время застройщик входил в ТОП-10 самых крупных компаний города по объему текущего строительства. Компания периодически нарушала сроки ввода, но считалась достаточно надежной.

Старый каркас был разобран, этажность увеличена до 17, а срок ввода перенесен на конец 2015 года. В конце 2016 года дом был практически заморожен. Дом достраивался с 2022 году силами сначала арбитражного управляющего, затем ЖСК и частично за деньги дольщиков, при непосредственном участии Минстроя и прокуратуры.

Напомним, спрос на новостройки Новосибирска сместился в формат «эконом плюс».