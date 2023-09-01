В Омске сёстры-близняшки покончили с собой в канун 1 сентября

Перед смертью девушки написали прощальные сообщения супругам.

В Омске сёстры-близняшки одновременно покончили жизнь самоубийством. Об этом пишет Baza.

По данным телеграм-канала, тела 31-летних сестер Нелли и Лилли обнаружил муж одной из девушки 31 августа. Перед этим он получил сообщение, где с ним попрощалась жена. Её сестра также перед смертью написала СМС супругу.

Издание утверждает, что девушки наблюдались у психиатра. У одной из них было диагностировано биполярное расстройство, у другой — депрессивный эпизод средней степени.



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