Забайкалец украл из машины родственницы кошелек с деньгами

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

В Забайкальском крае в городе Шилко мужчина разбил стекло автомобиля Mazda Demio, который принадлежал его родственнице и похитил оставленные в салоне 9 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ИА ChitaMedia.

Правоохранители установили личность преступника. Им оказался 21-летний родственник потерпевшей. Он знал, что в машине есть деньги, поэтому разбил заднее стекло деревянной палкой и украл портмоне.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 2 лет лишения свободы. Мужчина также обязан вернуть украденные деньги.

Напомним, дело об автокражах на 12,5 миллиона рублей передали в суд Новосибирска.