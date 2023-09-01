«Здесь мой дом, моё призвание!»: земский доктор рассказал, как обрел счастье в деревне

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает своё путешествие по районам Новосибирской области, знакомя читателей с героями проекта «Земский доктор», рассказывающего о том, как живётся врачам в сельской глубинке. На этот раз мы отправились в одну из самых отдалённых точек на карте региона — р.п. Чаны, Чановского района, находящийся в 402 километрах к западу от Новосибирска. Здесь нас ждала встреча с заведующим поликлиники Чановской Центральной районной больницы, терапевтом Александром Бочко.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Свой среди своих

Терапевту Александру Бочко привыкать к сельской жизни не пришлось, он родился и вырос в селе Кыштовка, что в 150 км от Чанов. Поэтому философию сельского жителя, включающую размеренный, но насыщенный трудом образ жизни, впитал, что называется, с молоком матери.

«Кто умеет работать и не ленится, тот везде найдёт себе применение и будет жить хорошо, — говорит Александр. — Что касается жизни в селе, то она здесь меняется к лучшему, я это как местный житель отмечаю. Строятся дома и дороги, создаётся инфраструктура для комфортного проживания людей. Я, например, не вижу ни одной причины, по которой меня потянуло бы в город. Мне и в Чанах хорошо – свой дом, чистый воздух, природа уникальная, натуральные продукты. А люди какие – доброжелательные, открытые, отзывчивые! Я здесь дышу полной грудью, а, главное, чувствую себя нужным, реализованным».

Один за всех

Как и большинство героев этого проекта, Александр решил стать врачом ещё в детстве, и хотя в его семье не было медиков, пример для подражания всё-таки нашёлся и вдохновляет нашего доктора до сих пор.

«Это мой троюродный брат, он работает неврологом в одной из клиник Новосибирска, у него большой опыт и я в профессии стараюсь на него ориентироваться и что-то даже перенимать для себя», — поясняет врач.

Стоит отметить, что Александр учился по целевому направлению в НГМУ, где сознательно выбрал специализацию терапевта.

«Прожив в деревне несколько лет я знал, насколько важно, чтобы в районных поликлиниках работал такой универсальный специалист, к которому можно обратиться практически с любым вопросом по здоровью. Поступив в университет, целенаправленно пошёл на терапевтическое отделение, а позже и интернатуру проходил по этой же специализации», — добавил герой.

Получив диплом, молодой врач вернулся в Кыштовку, в которой три года работал в ЦРБ участковым терапевтом по условиям целевого контракта. Врач отвечал за участок с населением более полутора тысяч человек. Каждому пациенту доктор старался уделить особое внимание.

Сильная господдержка

На программу «Земский доктор», наш герой впервые обратил внимание в 2013 году, когда его коллеги стали активно использовать инструменты господдержки. Пообщавшись с приятелями, Александр и сам решился на перемены, тем более в соседнюю Чановскую РБЦ по программе требовался терапевт в поликлиническое отделение.

«Я предложил своей супруге переехать в Чаны, и она поддержала эту идею, — вспоминает Александр. — Приятное впечатление тогда оставило знакомство с главным врачом и специалистами отдела кадров районной больницы, из которого я сделал вывод, что здесь стараются выстраивать тёплые отношения не только с пациентами учреждения, но и внутри коллектива».

В 2018 году, после пяти лет работы на новом месте, за добросовестный и безупречный труд, высокие профессиональные показатели Александр был награждён почётной грамотой Министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Так совпало, что в этот же год меня перевели на должность заведующего поликлиникой Чановской ЦРБ, — добавляет он. — С повышением добавилось много административной и бумажной работы, но я продолжаю совмещать общее руководство поликлиникой с постоянными дежурствами в стационаре. Да и как я могу забросить свою специальность, когда столько людей ежедневно нуждается в квалифицированной медицинской помощи?»

Это дело правое

По словам Александра, наибольший приток специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» он наблюдал как раз в первые годы реализации государственной инициативы. Так, в 2013 году в Чановскую районную больницу приехали сразу несколько молодых врачей узистов, анестезиологов, гинекологов с разных регионов России. Со временем поток участников программы сократился, но количество, по мнению нашего героя, перешло в качество.

«Сейчас, мне кажется, молодые врачи подходят к участию в подобных программах более осознанно, тщательно выбирая не только само медучреждение для работы, но и регион, как потенциальное место постоянного жительства. Ведь многие, приезжая на 5 лет, осваиваясь и приживаясь, заводят здесь семью и пускают корни. Я думаю, в этом и есть конечная цель государства — наполнить новой жизнью, энергией созидания сельские районы, испытывающие много лет демографический кризис», — сообщил врач.

Как руководитель Александр отметил и другие позитивные стороны госпрограмм, благодаря которым, существенно улучшилась материально-техническая база лечебных организаций.

«По нацпроекту «Здравоохранение» в нашей больнице был произведён ремонт в помещениях детской консультации, закуплена новая мебель и оборудование, приобретены автомобили скорой медицинской помощи, мобильный ФАП, – перечисляет доктор. На сегодняшний день практически полностью обновлены аппараты УЗИ-диагностики, флюорографические и маммографические установки, фиброэлектроскопы и многие другие вспомогательные инструменты, необходимые для точной постановки диагноза и оказания качественной медицинской помощи».

Не только работать, но и отдыхать

Самое сложное в профессии врача — это выработать способность абстрагироваться от работы тогда, когда это нужно, считает Александр.

«А сделать это порой сложно, ведь мы имеем дело с болью, и даже с человеческими потерями, и хочешь — не хочешь, ты всё равно пропускаешь эмоции через себя, — говорит он. — Чтобы избежать психологического выгорания необходимо уметь переключаться на другую деятельность, будь это спорт или какое-то иное хобби. В нашей семье, например, принято совместное посещение местного бассейна «Дельфин», вода прекрасно расслабляет мышцы и снимает эмоциональное напряжение».

А ещё у нашего героя есть две маленькие дочки и любимая супруга, с которыми он в свободное время любит приезжать на берег крупнейшего в Сибири, после Байкала, озера Чаны, где семья устраивает пикники и посиделки у костра. К слову, денежную выплату по программе «Земский доктор» Александр вложил в качестве инвестиции в недвижимость в Новосибирске.

«Дочки подрастут – будет им подспорье, — рассуждает он. — И добавляет: дети вправе сделать свой выбор: уехать или нет. Я же для себя всё решил — здесь мой дом, моё призвание и счастье!»

Материал подготовлен при поддержке АНО «ИРИ»