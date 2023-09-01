Жители Новосибирска смогут сэкономить за проезд 8 рублей с 1 сентября

На 8 рублей меньше смогут платить за проезд жители Новосибирска с 1 сентября.

С 1 сентября жители Новосибирска смогут сэкономить 8 рублей за проезд на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Скидка в общественном транспорте действует при оплате картами «Мир», загруженными в смартфоны. Услуга распространяется на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Воспользоваться акцией можно, загрузив карту в телефон на базе Android через приложение Sаmsung Pay или Mir Pay. Смартфон должен поддерживать NFC. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить гаджет к терминалу. Скидка будет действовать до конца года.

Напомним, что утром 1 сентября на новый маршрут №29 в Новосибирске вышли троллейбусы «Горожанин». Они будут ездить от Просторного жилмассива до Новомарусино.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 сентября вступили в силу новые ограничения для российских водителей. Теперь штраф можно получить за большее количество нарушений.