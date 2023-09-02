Новосибирск 3 сентября накроет магнитная буря

Магнитная буря ожидается в Новосибирске 3 сентября.

3 сентября, в воскресенье, Новосибирск накроет магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря пройдёт с шести часов утра до шести вечера. В 10–11 часов дня наступит пик.

Несмотря на то, что уровень бури относительно слабый (G1), метеозависимые люди могут испытать дискомфорт. Позаботиться о своём здоровье 3 сентября особенно стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Специалисты рекомендуют снизить физическую активность, избегать употребления алкоголя и питаться здоровой пищей.

Напомним, что точную дату бабьего лета в 2023 году назвали синоптики из Новосибирска.