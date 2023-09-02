Под Новосибирском вор залез в дом ради гитары

В Карасукском районе Новосибирской области полицейские раскрыли кражу домушником электрогитары.

В отделение полиции Карасукского района пришёл мужчина, который написал заявление о воровстве гитары. По факту было заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и вскоре следователи вышли на след вора.

«Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Выяснилось, что задержанный, зная о том, что хозяина нет дома, сломал пробой замка, проник в жилье и похитил гитару. Полицейские изъяли у подозреваемого похищенное имущество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Хозяин электрогитары был очень рад, что её нашли. Профессиональный домушник ждёт суда – с учётом прошлых заслуг, он может получить реальный срок лишения свободы.

Также напомним, что год назад Искитимский районный суд отправил в колонию ещё одного любителя гитар, но этот преступник использовал её по-другому: он музыкальным инструментом забил насмерть человека.