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общество

Синоптики назвали первую дату снега в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

Стало известно, когда в Новосибирске выпадет снег.

В Новосибирске первый снег прогнозируется 25 октября. На это указывают данные сервиса «Яндекс.Погода».

В течение сентября ожидается дождливая и облачная погода. В ночь на 19 октября прогнозируются первые заморозки. Солнечных дней во втором осеннем месяце ожидается не более пяти.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область столкнется с заморозками до -2 в ночь на 8-9 сентября. Заморозки будут наблюдаться преимущественно в северной части региона. Причем заморозки ожидаются в тонком приземном слое, а не в воздухе.

Еще ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск накроют затяжные дожди с грозами. Так, по данным «Gismeteo», 2 и 3 сентября ожидается небольшой дождь с грозами.

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Павел Фролов
Журналист

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