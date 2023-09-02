В Новосибирске бастовавшие ученики гимназии №10 стали учиться в другом классе

В Новосибирске бастовавших учеников гимназии №10 отправили учиться в другой класс.

Бастовавших учеников гимназии №10 Новосибирска перевели в «Д» класс. Об этом «МК в Новосибирске» рассказала мать девочки, с ее слов, подвергшаяся буллингу со стороны одноклассников.

Этим событиям предшествовало обвинение классного руководителя в травме школьницы на уроке физкультуры со стороны родительницы. По словам бизнес-леди, ее дочь продолжила учиться в «А» классе, как и прежде, а бастовавших учеников перевели в «Д».

«У нас осталось 10 человек. Сколько ушло в другой класс, не считала. Мне это неважно. Главное, чтобы у моего ребёнка всё было спокойно. Мне гарантировали полную безопасность девочки», — сказала женщина.

Забастовка учеников 3 «А» класса началась 17 апреля текущего года. Дети перестали ходить в школу, а родители в этом их поддержали. Все произошло из-за конфликта между мамой ученицы и классным руководителем. Бизнес-леди отметила, что вина педагога в том, что дочь сибирячки сломала позвоночник после урока физкультуры, когда классный руководитель отпустила детей домой на 3 минуты раньше. С этим не согласились родители, утверждая, что женщина травит педагога.

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