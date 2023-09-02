В Новосибирске губернатор Травников пообещал новое здание переполненному лицею №113

Вчера, 1 сентября, в Новосибирске, как и во всей России, прошли школьные линейки – на одной из них губернатор Андрей Травников пообещал новое здание лицею №113, который расположен в районе станции метро "Золотая Нива".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на школьной линейке лицее №113, который считает одним из самых переполненных в регионе. В этом году двери учебного учреждения переступят 1230 школьников, в то время, как строилось здание с расчётом на 614 человек.

В связи с переполненностью учебного заведения было решено начать строительство второго корпуса, разместить его можно в непосредственной близости от главного здания.

«Наша задача в этом году завершить разработку проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания», — отметил на школьной линейке Андрей Травников.

В ближайшее время, в октябре-ноябре, власти планируют провести экспертизу, а строительство нового корпуса может начаться летом следующего года.

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