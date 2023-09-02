В Новосибирске магнитная буря ожидается на выходных

На выходных в Новосибирске пройдёт магнитная буря.

2 и 3 сентября Новосибирск накроет магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В воскресенье произойдут изменения в магнитосфере. Уровень бури может составить G1 — это довольно слабый показатель. Она начнётся в шесть часов утра и закончится в шесть вечера. Пик выпадает на 10–11 часов дня.

Несмотря на слабый уровень магнитной бури, метеозависимые люди испытают дискомфорт. Особенно влиянию астрономического явления подвержены граждане с хроническими заболеваниями. В эти дни рекомендуют снизить физическую активность, не пить алкоголь и питаться здоровой пищей.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды на выходные. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, что 2 и 3 сентября будет тепло, но дождливо.