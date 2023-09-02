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общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина начал угрожать пистолетом из-за замечания

Фото: unsplash.com

В ответ на замечание о распитии алкоголя мужчина начал угрожать пистолетом.

В ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина в ответ на сделанное ему замечание начал угрожать пистолетом. Об этом сообщили в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Известно, что в первые дни осени молодые люди распивали спиртное в общественном месте. Один из них не рассчитал количество выпитого и начал дебош. Он вытащил травматический пистолет и прицелился в людей.

«Данная особь человека была не в адеквате и во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, решил наставить пистолет травмат на нас! Он целился в нас! Стыд и позор!», — сказано в посте.

Конфликт развязался во время дежурства местных жителей по обеспечению порядка в микрорайоне.

Напомним, что в Новосибирске начали поиски свидетелей убийства парня в Первомайском районе 10 августа.

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Диана Джафарова
журналист

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