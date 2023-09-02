В Новосибирске стала известна точная дата бабьего лета в 2023 году

Точную дату бабьего лета в 2023 году назвали синоптики из Новосибирска.

В Новосибирске начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова назвала точную дату бабьего лета осенью 2023 года.

По её словам, осень начнётся с заморозков и затяжных дождей из-за циклона и прихода холодной воздушной массы. В ночь с 8 на 9 сентября в регионе ожидается похолодание до -2 градусов.

В конце первой декады месяца температура воздуха составит +10 градусов. В середине сентября погода будет ясной, но сухой. Бабье лето стоит ожидать только во второй декаде.

«Мы ждем повышения температуры во второй декаде сентября, после 10 числа. Тепло придет с европейской части страны, произойдет перестройка воздушных потоков, и мы еще сможем насладиться комфортной погодой», — рассказала VN.ru Наталья Кичанова.

В конце сентября — начале октября Новосибирск накроет первый снегопад.

Напомним, что 2 и 3 сентября Новосибирск накроет магнитная буря.