В Санкт-Петербурге приговорили иеромонаха Кумоярова из Новосибирска за фейки про армию

Уголовное дело бывшего жителя Новосибирска, лишённого сана иеромонаха Иоанна Кумоярова о дискредитации ВС России рассмотрели в суде Санкт-Петербурга.

В приговоре, который накануне вынес петербургский суд, сказано, что Иоанн Кумояров в своём блоге открыто ругал русскую армию, глумился над павшими воинами и демонстрировал гнусные карикатуры и фейки.

В итоге за дискредитацию российской армии, распространение ложной информации о ВС РФ суд назначил Иоанну Кумоярову три года лишения свободы в колонии общего режима, также в течение двух лет ему запрещено что-либо публиковать в интернете.

Как ужалось выяснить «ЧС-инфо», Новосибирская епархия РПЦ давно лишила его сана за «многочисленные канонические нарушения».

«Иоанн Кумояров – бывший монах»,

- отмечают в епархии.

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