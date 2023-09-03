ХК «Сибирь» уступил «Авангарду» в первом мачте регулярного чемпионата КХЛ

Новосибирская «Сибирь» начала сезон с поражения омичам.

Хоккейный клуб «Сибирь» стартовал в новом сезоне поражением в сибирском дерби от «Авангарда» из Омска.

В первом периоде хозяева площадки имели заметное преимущество и четырежды играли в большинстве, но голкипер "Сибири" Антон Красоткин сделал 14 сейвов и благодаря помощи полевых игроков предотвратил пропуск голов.

Во втором периоде гости наладили дисциплину и отодвинули игру от своих ворот, а в концовке периода открыли счет в матче.

В последней части игры «Авангард» сумел сравнять счёт, но на 58-й минуте «Сибирь» забросила решающий гол в контратаке, и новосибирцы не смогли отыграться. Следующий матч «Сибирь» проведет 4 сентября на выезде против астанинского «Барыса».

Напомним, ранее в Новосибирске умерла главный администратор клуба болельщиков «Сибири».