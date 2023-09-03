Лицеист из Новосибирска встретился с президентом РФ на открытом уроке

Лицеист из Новосибирска стал участником открытого урока «Разговор о важном».

Глава российского государства Владимир Путин 1 сентября провел открытый урок «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж» для юных граждан РФ. Участником мероприятия стал и лицеист из Новосибирска Глеб Егоренков.

На встрече в День знаний можно было увидеть победителей Всероссийского конкурса «Детская школа наставничества». Кроме того, к мероприятию присоединились победители международных олимпиад и конкурсов. Среди них Глеб Егоренков, который учится в МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири».

По словам Егора, на встрече присутствовали талантливые школьники со всей России. Он подчеркнул, что в ходе открытого урока поднимались очень важные темы, касающиеся развития государства в различных областях.

«Урок был интересным, увлекательным и познавательным. Тот факт, что я на нём оказался, стал серьёзным подтверждением того, что я делаю всё правильно, движусь и развиваюсь в верном направлении, и ни в коем случае нельзя останавливаться, а нужно только идти вперёд и покорять новые вершины», — передает слова Егора издание «ЧС-инфо».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в 2023 году будут работать около 30 модельных библиотек.