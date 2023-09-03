На железной дороге под Новосибирском объявился «поджигатель»

Под Новосибирском машинист усмотрел в прохожем поджигателя на железной дороге.

На днях машинист электрички Новосибирск — Черепаново проинформировал о подозрительном мужчине, в котором он разглядел поджигателя. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам машиниста, непонятного мужчину он увидел перед прибытием на конечную станцию. Работник утверждал, что у гражданина с собой были «коктейли Молотова». Причем, как подчеркнул машинист, один из них мужчина поджег и хотел применить против «релейных шкафов».

Прибывшие на место правоохранители установили, что «поджигателем» оказался мужчина, проживающий в поселке Посевная, который направлялся домой из Черепаново. Гражданин шел рядом с железнодорожными путями и задействовал зажигалку, поскольку не было освещения. Мужчина нес бутылку с газированной водой. Полицейские не выявили нарушений со стороны прохожего и отпустили его.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина в трусах принимал водные процедуры в фонтане.