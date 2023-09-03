Петиция с требованием доказать смерть главы ЧВК «Вагнер» Пригожина появилась в сети

Россиянин создал петицию, в которой требует открытого расследования обстоятельств гибели Евгения Пригожина.

Новосибирец Анатолий Овчинников создал петицию на сайте Change.org, в которой призывает россиян подписать требования провести открытое расследование гибели Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер».

Автор заявления требует предоставить неопровержимые доказательства гибели главы ЧВК, но не уточняет, о каких именно доказательствах идёт речь. Овчинников утверждает, что смерть Пригожина обрастает новыми слухами и версиями о его возможном скрытии или жизни.

Создатель петиции также считает, что выполнение требований поможет остановить информационную атаку на Россию со стороны Запада.

Ранее в социальных сетях появилось видео с участием Пригожина, который погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Видеоролик распространяется в сети и предположительно был опубликован телеграм-каналом GREY ZONE, связанным с основателем частной военной компании.