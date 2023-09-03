Под Новосибирском водитель Honda впал в кому после ДТП

Под Новосибирском увезли в больницу в состоянии комы водителя «Хонды», попавшего в ДТП.

В Тогучинском районе Новосибирской области водителю врезавшейся в дерево «Хонды» понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 11:30 3 сентября на 4-м километре автодороги Дубровка — Маслянино. Согласно предоставленным сведениям, водитель иномарки не смог справиться с управлением, из-за чего «Хонда» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом.

За рулем иномарки находился мужчина 2000 года рождения. В результате аварии его увезли в лечебное учреждение в состоянии комы. Кроме того, пострадали три пассажира: мужчина 2003 года рождения, подросток 2008 года рождения и девушка 2005 года рождения.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском произошло серьезное ДТП с пострадавшими.