Пригожин просит у россиян 30 тысяч рублей на возвращение в Россию: новая схема мошенников

Интернет-мошенники активно спекулируют на слухах об инсценировке смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Портал «Сиб.фм» публикует разоблачающие факты и призывает быть максимально осторожными к рассылке писем в личных аккаунтах.

Мошенники способны «делать деньги» на любых темах. При этом они не гнушаются даже смертью человека. Буквально через несколько дней после трагической новости от 23 августа о гибели основателя и руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина интернет-мошенники принялись активно рассылать письма от его имени, подтверждающие слухи об инсценировке смерти предпринимателя: «Я жив и нахожусь в Африке, потому что «враги России» похитили меня и разыграли мою смерть. В том самолете был мой двойник. Можешь мне скинуть 30 тысяч рублей, чтобы я мог вернуться в Россию, разоблачить предателей и завершить марш справедливости?», приводит текст подобного личного послания российский блогер Кира Юхтенко. По её словам, дабы у наивных пользователей сети, сочувствующих Пригожину, не осталось сомнений в его целости и невредимости, мошенники прилагают якобы реальные фото Евгения. Также скриншоты подобных сообщений публикуют на своих страничках в соцсетях многочисленные российские пользователи.

Под удар таких интернет-мошенников запросто могут попасть бывшие и нынешние бойцы ЧВК, которые поддерживают Пригожина и переживают из-за его гибели, различные конспирологи, пояснил в недавней беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Виктор Безъязычный. К его великому экспертному сожалению, в большинстве случаев такого рода преступников не удается выявить, поскольку они используют анонимные аккаунты и сим-карты.

При этом юрист, на всякий случай напоминает – если в подобные «игры» играет один человек, то ему грозит лишение свободы на пару лет, если же рассылкой писем занимается группа лиц или нанесен значительный ущерб, то отсидеть в местах не столь отдалённых им придётся порядка пяти лет своей жизни: «К сожалению, невозможно предугадать, какие схемы еще они придумают, так что нельзя исключать вероятность появления новых пострадавших от лжепригожиных», сетует Безъязычный.

Также эксперт рекомендовал, прежде чем высылать деньги в порыве праведного гнева, тщательно проверить поступившую информацию и посоветоваться с близкими людьми, с которыми установлены доверительные отношения.