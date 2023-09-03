Россияне требуют доказательств гибели Пригожина через петицию

Петиция с требованием обнародовать доказательства смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась в сети.

На сайте Change.org появилась петиция, созданная россиянином Анатолием Овчинниковым, в которой требуется проведение открытого расследования обстоятельств гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Автор заявления требует предоставить неопровержимые доказательства смерти Пригожина, так как появились новые слухи и версии о его возможном скрытии или жизни. Овчинников также считает, что выполнение требований поможет остановить информационную атаку на Россию со стороны Запада.

Ранее в социальных сетях появилось видео с участием Пригожина, который погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Видеоролик распространяется в сети и предположительно был опубликован телеграм-каналом GREY ZONE, связанным с основателем частной военной компании.

Также за несколько дней до этого в сети появилось видео, на котором Пригожин также заявлял о базировании своей компании в Африке и продолжении набора военных за сутки до крушения самолета.