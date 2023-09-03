И вновь судьба грозного боевого генерала родом из Сибири вызывает больше вопросов, чем ответов. Портал «Сиб.фм» публикует самые достоверные сведения о Сергее Суровикине на данный час.

После появления первых и довольно размытых новостей о местонахождении генерала «Армагеддон» (сирийский позывной военачальника, снискавшего славу решительного и грозного тактика) у общественности и представителей СМИ появились новые вопросы. Согласно данным некоторых новостных порталов (их для прессы подтвердили несколько информированных источников), главком Военно-космических сил РФ (ВКС) генерал армии Суровикин освобождён от занимаемой должности в формулировкой «переход на новое место работы» и находится в краткосрочном отпуске.

Сам выходец из Сибири информацию о кадровых перестановках в его карьере никак не комментировал и перед камерами не показался, потому широкой интернет-публике остаётся довольствоваться обрывочной информацией из якобы проверенных источников некоторых сайтов. А она гласит, что «Суровикин сохранил за собой должность главы Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ. Но какой будет его основная позиция? Пока неясно», пишет портал nash-narod.ru.

На данный момент известно, что обязанности главы ВКС временно исполняет начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал Виктор Афзалов, не раз страховавший Суровикина на этом посту. Сам же грозный генерал армии находится в распоряжении Минобороны. Кстати, на официальном сайте ведомства высокопоставленный военачальник до сих пор указан как главнокомандующий Военно-космическими силами России, также на портал пока не внесено никаких изменений по кадровому составу Министерства.

Многие военные аналитики нашей страны уверены, что новый глава координационного комитета по вопросам ПВО при совете Минобороны СНГ в лице Суровикина – прекрасный выход из затянувшейся ситуации в зоне действия СВО. По их словам, конфликт вокруг Украины показал нашей стране, что нужно налаживать системы защиты далеко на подступах к нашим границам. В такой ситуации боевой опыт генерала-сибиряка окажется бесценным: «Ему уже удалось организовать в новых российских регионах идеальную наземную оборону, которую противники долго штурмует, и все никак не может взять. Теперь что-то подобное нам нужно организовать и в воздухе», пишет портал gorodche.ru. Из этого вытекает лишь один вывод – наша страна Россия готовится к длительному противостоянию с Западом, потому что на той стороне попыток выйти из ситуации мирным путем нет, потому и информация о генерале остаётся вне зоны доступа широкой общественности (военную тайну никто не отменял).