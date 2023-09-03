В Академгородке Новосибирска 3 сентября состоялась акция против вырубки леса

В Академгородке Новосибирска граждане требуют остановить уничтожение зеленых насаждений.

В Академгородке Новосибирска люди собрались на акции протеста против вырубки деревьев. Об этом сообщил Телеграм-канал «Ненаучный Городок».

Протестная акция стартовала близ ДК «Академия» на улице Ильича. Собравшиеся граждане выступают за прекращение застройки Академгородка. На месте несут дежурство полицейские и сотрудники Росгвардии.

Организаторы задействованы в сборе подписей под резолюцией, которая включает в себя 11 пунктов. Речь идет, в частности, о следующих пунктах: «Пресечь махинации с городскими лесами и зелёными зонами» и «Прекратить варварскую уплотнительную застройку Советского района». Кроме того, участники акции требуют расследовать гибель деревьев в Верхней зоне.

Как ранее писал Сиб.фм, на железной дороге под Новосибирском объявился «поджигатель».