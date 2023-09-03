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вчера 23:18
общество

В Новосибирске девушки повеселили народ ночной прогулкой в поисках мужа

Фото: ТГ-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске девушки устроили ночную прогулку ради встречи будущего супруга.

В Новосибирске девушки устроили публичные поиски мужа по улицам ночного города. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Симпатичные девушки решили повеселить новосибирцев, организовав поиски мужа на площади Ленина. Они гуляли по ночному городу с самодельным плакатом, на котором было написано «Ищу мужа».

Видео поделилась с Телеграм-каналом пользователь 111_lika_111. Девчонки ходили и катались на автомобиле по центру Новосибирска в надежде найти себе будущего супруга. На видео один из молодых людей прокричал: «Я буду твоим мужем. Это буду я».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина в трусах принимал водные процедуры в фонтане.

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Павел Фролов
Журналист

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