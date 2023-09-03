В Новосибирске две недели не могут найти свидетелей убийства в Первомайке

Свидетелей убийства в Первомайском районе Новосибирска не могут найти уже две недели.

Найти свидетелей убийства в Первомайском районе Новосибирска не могут с 10 августа. Объявление о возобновлении поисков разместили 2 сентября в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Всё случилось в промежутке с 16–17 часов на улице Красный факел. Парня пригласили просто поговорить, а в результате выбросили его без сознания около травмпункта на Героев Революции, 5. Неизвестные привезли пострадавшего на его BMW X5 и скрылись. Позже автомобиль был найден в гаражах на улице Эйхе.

Парень умер в реанимации кольцовской больницы 12 августа от черепно-мозговой травмы. Подозреваемого задержали правоохранители, но ненадолго — вскоре его отпустили под обязательство явки.

Если вам что-либо известно о происшествии, то сообщите по ссылке.



Напомним, что в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный мужчина в ответ на сделанное ему замечание начал угрожать пистолетом.