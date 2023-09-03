В Новосибирске мужчина в трусах принимал водные процедуры в фонтане

В Новосибирске мужчина решил искупаться в фонтане 3 сентября.

Неизвестный мужчина принял водные процедуры в фонтане на Красном проспекте Новосибирска 3 сентября. Об этом сообщает Телеграм-канал «ACT-54 Black».

ТГ-канал также поделился соответствующим видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина в трусах сначала купается в одной чаше фонтана, а спустя некоторое время забирается на верхний ярус, чтобы принять водные процедуры.

При этом разогревшийся мужчина в итоге все же не стал плюхаться в воду верхнего яруса. Прохожий, который запечатлел происходящее, судя по всему, был удивлен, хотя сегодня в Новосибирске столбики термометра показывали +22 градуса.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ветеринары рассказали о судьбе брошенной в костёр кошки Ночки. Ранее ей провели операцию по удалению гряды молочных желез и сделали стерилизацию. Ей также пересадили кожу на мордочке. Ночка уже нашла свою новую хозяйку.