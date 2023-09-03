В Новосибирске женщину достали из коллектора в лесу

Спасатели вызволили женщину из коллектора в лесу Новосибирска.

Сегодня, 3 сентября, спасатели достали женщину 1961 года рождения из коллектора в лесу. Об этом сообщили в Телеграм-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

Экстренные службы были проинформированы о происшествии в 11 утра. Отмечалось, что женщина отправилась в лес, чтобы собрать грибы, но в какой-то момент угодила в коллектор. Причем со спасателями она связалась сама.

Пострадавшая не смогла объяснить, где именно в лесу она находится. Она сказала, что точкой ее входа стала улица Тайнинская. В район прибыли спасатели, которые обнаружили гражданку в километре от точки входа.

Изначально женщина сообщила иное направление своего передвижения, поскольку была дезориентирована. В итоге ее обнаружили в противоположной стороне.

Спасатели достали женщину из коллектора и передали ее медикам скорой помощи. Данные об открытом коллекторе поступили в контролирующие органы. Все работы были завершены к 13:13.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске завершили поиски пропавшей девочки-подростка.